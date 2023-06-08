Таку думку він висловив в етері програми "Вердикт з Сергієм Руденком" на телеканалі "Еспресо".

"Вибухом Каховської ГЕС росіяни затримали наше форсування річки Дніпро на місяць, але якою ціною? Окупанти змили свої частини, їм довелося відійти на третю лінію оборони. Загарбники за ціною не стоять, ідуть на постріл собі у ногу для виконання абсурдних завдань. Росіяни живуть одним днем і можуть ухвалити рішення вдарити ядерною боєголовкою по "Бєлгородській Народній Республіці". БНР уже "існує", там проведений (як свого часу росіяни провели "на коліні" в так званій "ДНР") референдум - тому "БНР" уже існує. Є бєлгородське "ополчення" і триває визвольна боротьба", - зазначив Світан.