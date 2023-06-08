Росіяни можуть вдарити ядерною зброєю по "БНР", - військовий експерт Світан
Військовий експерт, полковник Збройних Сил України в запасі, військовий льотчик-інструктор Роман Світан зазначив, що в Бєлгородській області триває визвольна боротьба
Таку думку він висловив в етері програми "Вердикт з Сергієм Руденком" на телеканалі "Еспресо".
"Вибухом Каховської ГЕС росіяни затримали наше форсування річки Дніпро на місяць, але якою ціною? Окупанти змили свої частини, їм довелося відійти на третю лінію оборони. Загарбники за ціною не стоять, ідуть на постріл собі у ногу для виконання абсурдних завдань. Росіяни живуть одним днем і можуть ухвалити рішення вдарити ядерною боєголовкою по "Бєлгородській Народній Республіці". БНР уже "існує", там проведений (як свого часу росіяни провели "на коліні" в так званій "ДНР") референдум - тому "БНР" уже існує. Є бєлгородське "ополчення" і триває визвольна боротьба", - зазначив Світан.
- 22 травня легіон "Свобода Росії" та Російський добровольчий корпус (РДК) повідомили про звільнення населених пунктів Козинка та Гора-Подол Бєлгородської області РФ та входження їхніх передових загонів до міста Грайворона.
- 2 червня РДК і легіон "Свобода Росії" заявили про другу фазу рейду на Бєлгородщині. Цього разу російські партизани зосередили увагу на місті Шебекіно.
- 3 червня, "легіонери" звинуватили путінські війська у "хаотичному обстрілі Бєлгородщини" й запропонували жителям області евакуацію вглиб України.
- "Прикордонна зона у Бєлгородській області стрімко перетворюється на сіру зону (з боку РФ): покинуті будинки, покинуті жителі, повна відсутність місцевої адміністрації та представників поліції... У цій сірій зоні, що раптово утворилася, РДК намагається закріпитися, щоб потім навести лад", - поінформували своєю чергою 3 червня у РДК.
- Командир Російського добровольчого корпусу заявив, що вони вже 7 днів контролюють Нову Таволжанку Бєлгородської області
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