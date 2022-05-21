Росіяни можуть завищувати кількість евакуйованих із Азовсталі для вигіднішого обміну, – ISW
Росіяни можуть завищувати кількість евакуйованих із Азовсталі для того, щоб провести вигідніший обмін військовополоненими, або для підтрики своо іміджу
Про це повідомляє Інститут дослідження війни.
Як зазначають у Інституті, російські джерела можуть завищують кількість українських захисників, які були евакуйовані з металургійного заводу «Азовсталь» станом на 20 травня. Міністр оборони Росії Сергій Шойгу заявив, що з початку евакуації завод залишили майже 2 тис. українських бійців, тоді як Міжнародний комітет Червоного Хреста повідомляє, що зареєстрували лише «сотні» українських полонених.
На думку ISW, росіяни можуть стверджувати, що захопили в полон більше українських солдатів, ніж насправді, щоб максимізувати кількість російських полонених, якими можна обмінятися, якщо вони домовляться про обмін полоненими з Україною. Окрім того, вони також можуть не хотіти визнавати, що їхні війська блокували упродовж тривалого часу не тисячі, а сотні українських військових.
- 20 травня міністр оборони Росії Сергій Шойгу доповів Володимиру Путіну про "повне звільнення" заводу.
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