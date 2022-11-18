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Війна з Росією: хроніка
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Оновлено

Росіяни на окупованій частині Херсонщини зберегли боєздатність і намагаються закріпитися на цій території, - Тетерук

18 листопада, 2022 п'ятниця
15:01
війна з Росією Окупанти, Херсон, Херсонщина

На окупованій території Херсонщини угрупування військ РФ майже повністю вціліло та зберегло свою боєздатність

Про це розповів офіцер добровольчого формування "Вільна Україна" Андрій Тетерук в етері Еспресо.

"Тепер вони намагаються закріпитися на цих рубежах, які утримують, тому що це угрупування військ насамперед є ударним. Воно готувалося, щоб мати спроможність захопити нові території та мати плацдарм для захоплення Одеси", - зауважив військовий.

За словами Андрія Тетерука, це угрупування окупантів майже повністю вціліло й унаслідок відступу зберегло боєздатність. Ті частини, які потерпали від вогневого ураження, становлять відсотки від тих, що перебували на південному напрямку.

"Очевидно, що РФ плекає надію, що буде здатна захопити нові території, тому їй потрібно найбільш боєздатні частини тримати збереженими. Саме тому вони зараз організовано продовжують відступ і закріплюються на територіях, які хочуть утримувати, відступають на Крим", - наголосив Андрій Тетерук.

  • 9 листопада міністр оборони Росії Сергій Шойгу оголосив, що російські війська відходять на лівий берег Херсонської області.
  • 11 листопада ЗСУ увійшли до Херсона після 8 місяців окупації міста російською армією.
  • 18 листопада в Інституті вивчення війни повідомили, що війська РФ у східній частині Херсонщини вразливі до української кампанії перехоплення, подібної до тієї, яку ЗСУ успішно використали, щоб відбити захід Херсонщини.

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