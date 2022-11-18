В ISW сказали, чому війська РФ вразливі на лівому березі Дніпра

Про це йдеться у новому звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Аналітики зазначають, що через східну частину Херсонської області проходять кілька великих наземних комунікацій з іншими контрольованими Росією територіями на Півдні України: південний маршрут Т2202 Нова Каховка - Армянськ, південно-східний маршрут Р47 Каховка - Генічеськ і траса М14, що йде на Схід, у Мелітополь, а також на Бердянськ та Маріуполь.

Згідно із супутниковими знімками, російські війська встановлюють і займають оборонні позиції вздовж цих важливих шляхів постачання. Українські сили вже почали завдавати ударів по російських районах зосередження та військових об'єктів на цих маршрутах, кажуть в Інституті.

Своєю чергою обмежена кількість якісних автомобільних та залізниць у цьому районі, що особливо з'єднують окупований Крим з материком, створює вразливі місця, які можуть опинитися під ударами ЗСУ, що поступово знизить здатність Росії продовжувати постачати своє угруповання у східній частині Херсонської області та інших районах Півдня України, наголосили експерти.

"Українським силам, ймовірно, буде важче досягти таких драматичних наслідків у східній частині Херсона, але вони можуть бути в змозі зірвати зусилля росіян щодо зміцнення і утримання своїх нових оборонних ліній", - йдеться у звіті.

17 листопада Генштаб повідомив, що російські загарбники вивезли в напрямку Криму все медичне обладнання Новокаховської центральної лікарні, навіть карети швидкої.

Згодом в оперативному командуванні "Південь" відзначили, що окупанти змінюють позиції на лівобережжі Херсонської області.

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