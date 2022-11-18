Окупанти змінюють позиції на лівобережжі Херсонщини, намагаються уникнути ударів ЗСУ

Про це повідомляє оперативне командування "Південь" у вечірньому зведенні.

"Наші підрозділи продовжують стабілізаційні заходи, закріплення на деокупованих територіях, встановлення вогневого контролю над транспортно-логістичними шляхами та дислокацією військ окупантів на лівобережжі. Ворог продовжує облаштування оборонних споруд та рубежів, здійснює передислокацію підрозділів з метою уникнення вогневих уражень з правого берега", - пише "Південь".

Окупанти також застосовують безпілотники для уточнення позицій ЗСУ та корегування вогню артилерії.

17 листопада Генштаб повідомив, що російські загарбники вивезли в напрямку Криму все медичне обладнання Новокаховської центральної лікарні, навіть карети швидкої.

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