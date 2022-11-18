Окупанти змінюють позиції на лівобережжі Херсонщини, намагаються уникнути ударів ЗСУ
В оперативному командуванні "Південь" відзначили, що окупанти змінюють позиції на лівобережжі Херсонської області
Про це повідомляє оперативне командування "Південь" у вечірньому зведенні.
"Наші підрозділи продовжують стабілізаційні заходи, закріплення на деокупованих територіях, встановлення вогневого контролю над транспортно-логістичними шляхами та дислокацією військ окупантів на лівобережжі. Ворог продовжує облаштування оборонних споруд та рубежів, здійснює передислокацію підрозділів з метою уникнення вогневих уражень з правого берега", - пише "Південь".
Окупанти також застосовують безпілотники для уточнення позицій ЗСУ та корегування вогню артилерії.
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