Росіяни на ТОТ півдня України відкрили "школу блогерів", аби збільшити кількість пропагандистів
Росіяни намагаються подолати дефіцит "журналістів" на тимчасово окупованих територіях Запорізької та Херсонської областей. Для цього загарбники створили "школу блогерів", щоб навчати місцевих пропаганди
Про це інформує Центр національного спротиву.
Зазначається, що більшість мешканців відмовляється співпрацювати з окупантами, тож вони змушені завозити гастролерів з РФ для налагодження системи пропаганди в регіоні.
Для вирішення проблеми росіяни намагаються створити "журналістів" з нуля.
Для цього на ТОТ півдня окупанти відкрили "школу блогерів", яка фінансується Кремлем. Загарбники сподіваються відшукати колаборантів з-поміж студентів, які в пошуках слави погодяться створювати пропагандистський контент.
- Російські загарбники на тимчасово окупованих територіях вживають заходів для збільшення пропагандистського впливу на українських дітей.
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