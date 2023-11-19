Росіяни на ТОТ півдня України відкрили "школу блогерів", аби збільшити кількість пропагандистів

Про це інформує Центр національного спротиву.

Зазначається, що більшість мешканців відмовляється співпрацювати з окупантами, тож вони змушені завозити гастролерів з РФ для налагодження системи пропаганди в регіоні.

Для вирішення проблеми росіяни намагаються створити "журналістів" з нуля.

Для цього на ТОТ півдня окупанти відкрили "школу блогерів", яка фінансується Кремлем. Загарбники сподіваються відшукати колаборантів з-поміж студентів, які в пошуках слави погодяться створювати пропагандистський контент.