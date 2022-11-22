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Росіяни намагаються наступати на Бахмутському та Авдіївському напрямках, щонайменше 6 областей зазнали ворожих ударів, - Генштаб

22 листопада, 2022 вiвторок
19:29
війна з Росією війна з росією

22 листопада рашисти обстріляли з РСЗВ близько 15 разів позиції українських захисників, а також населені пункти щонайменше шести областей нашої країни

Про це інформує Генеральний штаб ЗСУ.

За добу рашисти близько 15 разів обстріляли з реактивних систем залпового вогню позиції українських військ та населені пункти.

На Волинському та Поліському напрямках ситуація залишається без змін, ознак наступу військові не виявили.

"Білорусь продовжує підтримувати збройну агресію РФ проти України, надаючи їй інфраструктуру, територію та повітряний простір. Зберігається загроза завдання противником ракетних та авіаційних ударів, в тому числі із застосуванням ударних дронів з території та повітряного простору Білорусі", - додають у Генштабі.

На Сіверському напрямку рашисти гатили з реактивних систем залпового вогню поблизу села Кустине Сумської області.

На Слобожанському напрямку, у прикордонних районах Бєлгородської області окупанти продовжують утримувати угруповання для проведення демонстрацій. Вони періодично ведуть обстріли позицій ЗСУ, а також прикордонних населених пунктів Харківщини.

На Куп’янському та Лиманському напрямках ворог обороняється та гатить з танків, мінометів та ствольної артилерії, зокрема, поблизу районів населених пунктів Кислівка, Крохмальне, Берестове Харківської області, а також Макіївка та Білогорівка на Луганщині.

На Бахмутському та Авдіївському напрямках російські загарбники зосереджуються на веденні наступальних дій. Противник обстріляв з танків та артилерії різних типів Бахмутське, Бахмут, Кліщіївку, Зеленопілля, Авдіївку, Водяне, Первомайське та Невельське.

На Новопавлівському та Запорізькому напрямках армія РФ обстріляла позиції ЗСУ з танків та всього спектру артилерії. Від артилерійського вогню противника постраждали райони близько 10 населених пунктів. Зокрема, Оріхів Запорізької області. 

На Криворізькому та Херсонському напрямках ворог веде позиційну оборону, удосконалює фортифікаційне обладнання та логістичне забезпечення передових підрозділів, не припиняє артилерійські обстріли позицій наших військ і населених пунктів на правому березі річки Дніпро.

"Застосовував ствольну та реактивну артилерію для обстрілів населених пунктів Мар’ївка Дніпропетровської області, а також Токарівка, Антонівка, Дніпровське Херсонської області та міста Херсон", - додають у пресслужбі.

Крім того, Авіація Збройних Сил України протягом поточної доби, 22 листопада, завдала два удари по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки російських загарбників.

  • Окупанти вдень 21 листопада обстріляли цивільну інфраструктуру Херсона, є загиблий.
  • Заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко висловився щодо влучань російського снаряда в квартиру в Херсоні.
  • Сьогодні, 22 листопада, в раніше деокупованому Херсоні внаслідок обстрілу міста російською армією загинули три людини. Рашисти влучили у 12 місць. 

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