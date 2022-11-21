Окупанти обстріляли Херсон: влучили у квартиру, є постраждалі
Російські окупанти влучили у квартиру в нещодавно звільненому Херсоні
Про це повідомив у Telegram заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко.
"Російські підлі терористи. Втекли із Херсона і почали обстрілювати мирних мешканців. У Дніпровському районі міста зафіксовано приліт в квартиру, є постраждалі", - написав він і зазначив, що на місці працюють рятувальники та екстрені служби.
- Окупанти вдень 21 листопада обстріляли цивільну інфраструктуру Херсона, є загиблий.
- 9 листопада міністр оборони Росії Сергій Шойгу оголосив, що російські війська відходять на лівий берег Херсонської області.
- ЗСУ 11 листопада увійшли до Херсона після 8 місяців окупації міста російською армією.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.7
Купівля 39.7Продаж 40.42
-
EUR
Купівля 39.91Продаж 40.95
- Актуальне
- Важливе