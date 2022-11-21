Окупанти обстріляли Херсон: влучили у квартиру, є постраждалі

Про це повідомив у Telegram заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко.

"Російські підлі терористи. Втекли із Херсона і почали обстрілювати мирних мешканців. У Дніпровському районі міста зафіксовано приліт в квартиру, є постраждалі", - написав він і зазначив, що на місці працюють рятувальники та екстрені служби.

Окупанти вдень 21 листопада обстріляли цивільну інфраструктуру Херсона, є загиблий.

9 листопада міністр оборони Росії Сергій Шойгу оголосив, що російські війська відходять на лівий берег Херсонської області.

ЗСУ 11 листопада увійшли до Херсона після 8 місяців окупації міста російською армією.

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