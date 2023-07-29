Про це інформує Генеральний штаб ЗСУ.

Командування Сил територіальної оборони ЗСУ застерігає, що ворог намагається отримати особисті дані військовослужбовців через начебто вимогу від розробників програмного забезпечення "Кропива" заповнити гугл-форму.

Аби втертися в довіру до захисників, росіяни використовують логотип Сил ТрО ЗСУ.

У Генштабі наголосили, що збір персональних даних військовослужбовців Збройних Сил України заборонений. Також командування ТрО таких даних не збирає.

"Просимо військовослужбовців ЗСУ бути пильними й не залишати ваших особистих даних та даних про ваші підрозділи", - йдеться у повідомленні Генерального штабу.

Фото: Генштаб ЗСУ