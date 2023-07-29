Росіяни намагаються отримати особисті дані українських військових від імені тероборони, - Генштаб
Російські окупанти намагаються отримати особисті дані українських військових в інтернеті, використовуючи логотип Сил територіальної оборони для прикриття
Про це інформує Генеральний штаб ЗСУ.
Командування Сил територіальної оборони ЗСУ застерігає, що ворог намагається отримати особисті дані військовослужбовців через начебто вимогу від розробників програмного забезпечення "Кропива" заповнити гугл-форму.
Аби втертися в довіру до захисників, росіяни використовують логотип Сил ТрО ЗСУ.
У Генштабі наголосили, що збір персональних даних військовослужбовців Збройних Сил України заборонений. Також командування ТрО таких даних не збирає.
"Просимо військовослужбовців ЗСУ бути пильними й не залишати ваших особистих даних та даних про ваші підрозділи", - йдеться у повідомленні Генерального штабу.
Фото: Генштаб ЗСУ
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