Шпигунство й викрадення даних: російські хакери змістили акценти у кібервійні проти України
Держспецзв’язок помічає зміну акцентів кібератак Росії у бік розвідки та викрадення інформації українців, а найголовніше - високопосадовців
Про це інформує Military Media Center.
"На початку повномасштабного вторгнення активність російських хакерів була спрямована на операції впливу та знищення критичної ІТ-інфраструктури, що відрізняло нашу країну від інших. Сьогодні стратегія російських хакерів змістилася в бік шпигунства та крадіжки даних", - розповів речник Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України Володимир Кондрашов.
Речник Держспецзв’язку повідомив, що кіберзлочинці РФ намагаються знайти шляхи для кібератак через постачальників та партнерів державних органів та об’єктів критичної інфраструктури.
Хакерські групи, які керуються розвідкою Росії, також проводять масові кампанії, націлені на збір персональних даних українців. Одна з таких кампаній була націлена на користувачів поштового сервісу UKR.NET.
Росіяни використовували фішинг для незаконного доступу до електронної пошти. Також серйозним ризиком є так звані тихі атаки, або шпигунство. Зокрема, для угрупування InvisiMole, яке пов’язують зі службою зовнішньої розвідки ворога, основною ціллю є високопоставлені особи, дипломати та інші експерти, які мають доступ до конфіденційної інформації.
- Наприкінці квітня хакери атакували держоргани України під виглядом оновлення операційної системи. Кіберзлочинці від імені відомств надсилали листи про фейкові оновлення для захисту від хакерських атак.
- Натомість Україна залишається на першому місці у світі за кількістю кібератак проти неї - лише за чотири місяці від початку року було зафіксовано 700 інцидентів, каже голова Держспецзв'язку Віктор Жора.
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