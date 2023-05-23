Проти України здійснюють найбільше у світі кібератак, - Держспецзв'язку

Про це повідомив заступник голови Держспецзв'язку Віктор Жора в інтерв'ю для Інтерфакс-Україна.

Посадовець розповів, що тривалий час Україна була на другому місці у світі після Сполучених Штатів за кількістю кібератак. Від 14 січня вийшла на перше місце і на ньому залишається.

"Зараз, трохи більше ніж за чотири місяці з початку року, було зафіксовано 700 інцидентів. Це приблизно стільки ж, як і минулого року. Це свідчить про те, що інтенсивність кібератак зберігається. За перший квартал загалом 549 інцидентів, а за квітень - 151. Якщо така інтенсивність збережеться, за рік отримаємо стільки ж, як і торік - близько 2,2 тис. інцидентів", - сказав Жора.

За словами заступника голови Держспецзв'язку, за весь 2022 рік урядова команда реагування на комп'ютерні надзвичайні події CERT-UA зафіксувала близько 7 тисяч інцидентів. У ручному режимі фахівці CERT-UA опрацювали 2194 інциденти у 2022 році.

Після цього кількість серйозних атак дещо зменшилася. Восени розпочався четвертий період кібервійни, який характеризувався зміщенням фокусу зловмисників у напрямку атак на енергетичний сектор. Паралельно з масованими ракетними ударами вони намагалися вивести з ладу енергооб'єкти через кіберпростір.