Про це в ефірі Еспресо заявив голова Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш.

"Якийсь комбінований у росіян варіант. Вони намагаються і штурмувати, не залишають спроб місто оточити. Але ж обороняються, в певні моменти, коли хлопці бачать, що є можливість - оперативно намагаються контратакувати і їм це вдається", - сказав він.

За словами Барабаша, у Сил оборони є певні успіхи.

"До прикладу, вчора і позавчора, росіяни намагались штурмувати із шахти Бутівки. Місяці чотири звідти жодної спроби не було. Нічого їм не вдалося. Наші хлопці побачили, що є можливість і десь метрів на 70 їх відкинули на цьому напрямку. Такі речі відбуваються", - підсумував очільник МВА.