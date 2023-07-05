Росіяни намагаються штурмувати Авдіївку, але й обороняються, - начальник МВА Барабаш
Російські війська поблизу Авдіївки Донецької області проводять як і наступальні, так і оборонні дії - Сили оборони за можливості намагаються контратакувати
Про це в ефірі Еспресо заявив голова Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш.
"Якийсь комбінований у росіян варіант. Вони намагаються і штурмувати, не залишають спроб місто оточити. Але ж обороняються, в певні моменти, коли хлопці бачать, що є можливість - оперативно намагаються контратакувати і їм це вдається", - сказав він.
За словами Барабаша, у Сил оборони є певні успіхи.
"До прикладу, вчора і позавчора, росіяни намагались штурмувати із шахти Бутівки. Місяці чотири звідти жодної спроби не було. Нічого їм не вдалося. Наші хлопці побачили, що є можливість і десь метрів на 70 їх відкинули на цьому напрямку. Такі речі відбуваються", - підсумував очільник МВА.
- Зранку 5 липня Генштаб повідомив, що Сили оборони продовжують стримувати наступ російських військ в районі Авдіївки.
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