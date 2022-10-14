Росіяни намагаються відновити активний рух через річку Дніпро, - ОК "Південь"

Про це повідомляє оперативне командування "Південь".

"Ситуація на південнобузькому напрямку залишається стабільно напруженою складною, але контрольованою. Противник продовжує тримати оборону та здійснює спроби вогневого ураження позицій підрозділів Сил оборони з метою стримання дій наших підрозділів та завдання руйнувань цивільній інфраструктурі. Тривають спроби відновити активний рух через річку Дніпро", - пишуть у "Півдні".

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