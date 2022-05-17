Росіяни намагаються втриматися на півночі Харківщини, аби унеможливити удари ЗСУ по військових об'єктах на околицях Бєлгорода, - ISW
Російська армія змінила тактику відступу та намагається закріпитися на півночі Харківської області, аби завадити ЗСУ завдавати ударів по військових об'єктах у Бєлгородській області
Про це повідомляє Інститут дослідження війни.
Американські аналітики зазначають, що 16 травня російські війська провели обмежені та переважно невдалі наземні наступи вздовж лінії фронту в Україні.
Російське угруповання навколо Харкова намагається утриматися на теперішніх рубежах та не дати українським військам просуватися далі на північ.
Експерти звернули увагу, що ця тактика відрізняється від попередніх відступів росіян з Києва, Чернігова та Сум, коли вони повністю повернулися на територію РФ.
"Росіяни можуть прагнути утримати позиції в Україні та продовжувати артилерійські удари по позиціях ЗСУ, щоб не допустити потрапляння українських сил на відстань, з якої вони могли б вести вогонь з артилерії та реактивних систем залпового вогню по околицях Бєлгорода, який є ключовим тиловим вузлом російської армії", - зазначили в ISW.
В інституті додали, що росіяни можуть сподіватися провести контрнаступ, щоб відкинути українські війська на південь до Харкова, але констатували, що така спроба навряд чи увінчається успіхом.
- 15 травня у Генштабі ЗСУ повідомили, що на Харківському напрямку ворог спрямовує всі зусилля, щоб не допустити просування українських військ до кордону України.
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