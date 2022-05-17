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Війна з Росією: хроніка
Головна війна з Росією Росіяни намагаються втриматися на півночі Харківщини, аби унеможливити удари ЗСУ по військових об'єктах на околицях Бєлгорода, - ISW

Росіяни намагаються втриматися на півночі Харківщини, аби унеможливити удари ЗСУ по військових об'єктах на околицях Бєлгорода, - ISW

17 травня, 2022 вiвторок
09:40
війна з Росією Бєлгород, пожежа

Російська армія змінила тактику відступу та намагається закріпитися на півночі Харківської області, аби завадити ЗСУ завдавати ударів по військових об'єктах у Бєлгородській області

Про це повідомляє Інститут дослідження війни

Американські аналітики зазначають, що 16 травня російські війська провели обмежені та переважно невдалі наземні наступи вздовж лінії фронту в Україні. 

Російське угруповання навколо Харкова намагається утриматися на теперішніх рубежах та не дати українським військам просуватися далі на північ. 

Експерти звернули увагу, що ця тактика  відрізняється від попередніх відступів росіян з Києва, Чернігова та Сум, коли вони повністю повернулися на територію РФ. 

"Росіяни можуть прагнути утримати позиції в Україні та продовжувати артилерійські удари по позиціях ЗСУ, щоб не допустити потрапляння українських сил на відстань, з якої вони могли б вести вогонь з артилерії та реактивних систем залпового вогню по околицях Бєлгорода, який є ключовим тиловим вузлом російської армії", - зазначили в ISW.  

В інституті додали, що росіяни можуть сподіватися провести контрнаступ, щоб відкинути українські війська на південь до Харкова, але констатували, що така спроба навряд чи увінчається успіхом.

  • 15 травня у Генштабі ЗСУ повідомили, що на Харківському напрямку ворог спрямовує всі зусилля, щоб не допустити просування українських військ до кордону України.

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Харківська область
Харків
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