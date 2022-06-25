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Війна з Росією: хроніка
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Росіяни намагаються заблокувати Лисичанськ з півдня, українські воїни зупинили наступ ворога на Бахмутському напрямку, - Генштаб ЗСУ

25 червня, 2022 субота
07:30
війна з Росією На фото Збройні сили України

Російські окупанти здійснили спробу заблокувати Лисичанськ з півдня, українські військові зупинили наступ ворожої піхоти на Бахмутському напрямку

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ у facebook

На Донецькому напрямку противник основні зусилля зосереджує на утриманні зайнятих рубежів та проведенні перегрупування військ.

На Краматорському напрямку активних дій не вів. Здійснював вогневе ураження наших підрозділів із мінометів та реактивної артилерії у районах Райгородка і Стародубівки.

На Сєверодонецькому напрямку окупанти обстрілювали зі ствольної артилерії райони населених пунктів Лисичанськ, Спірне та Вовчоярівка. Завдали авіаудару в районі Лисичанська, намагалися блокувати місто з півдня. 

З метою витіснення наших підрозділів ворог вів штурмові дії в районах населених пунктів Метьолкіне, Сиротине та Воронове.

На Бахмутському напрямку українські воїни зупинили наступ ворожої піхоти у напрямку Володимирівка – Покровське.  Після вогневого впливу противник відійшов. Підрозділами зі складу 5-ї загальновійськової армії окупанти ведуть наступ в напрямку Пилипчатине - Покровське, бойові дії тривають. У напрямку Роти – Вершина ворог просунувся на один кілометр.

З метою сприяння діям угруповання на напрямку зосередження основних зусиль, окупанти намагаються на Авдіївському, Курахівському та Новопавлівському напрямках вести сковуючі дії та утримувати зайняті рубежі. На Запорізькому напрямку – ведуть оборону.

Ворог намагався взяти під контроль ділянку дороги Ясинувата – Костянтинівка - вів бій у напрямку Василівка - Кам’янка.  Наші захисники дали рішучу відсіч. Противник з втратами відступив.

На Сіверському напрямку, для прикриття ділянки російсько-українського кордону, у Брянській та Курській областях противник утримує до трьох батальйонних тактичних груп зі складу 1-ї танкової та 20-ї загальновійськової армій, а також підрозділи повітряно-десантних військ. Ворог обстріляв з артилерії позиції Сил оборони у районах населених пунктів Бучки Чернігівської області та Бояро-Лежачі на Сумщині. Окупанти продовжують фортифікаційне обладнання оборонних позицій у прикордонних районах Брянської області.

На Харківському напрямку противник основні зусилля зосереджує на утриманні раніше зайнятих позицій. Здійснив артилерійські обстріли по елементах інфраструктури в районах міста Харкова та В’ялівського водосховища.

Дії ворожої штурмової групи в районі населеного пункту Уди наші воїни рішуче придушили. Противник відійшов. Завдав авіаудару з вертольотів Ка-52 в районі населеного пункту Явірське.

На Слов’янському напрямку противник основні зусилля зосереджує на веденні наступу в напрямку населених пунктів Довгеньке та Долина. Ворог обстріляв наші позиції поблизу Нової Дмитрівки, Хрестища, Дібровного та Богородичного. Намагається вести штурмові дії в напрямку Довгеньке - Мазанівка, бій триває. Завдав авіаудару неподалік Дібровного.

Для відновлення раніше втраченого положення, силами до ротної тактичної групи, ворог вів наступ у напрямку Потьомкине – Високопілля Херсонської області, успіху не мав, відійшов.

Вів повітряну розвідку БпЛА в районі населеного пункту Старосілля.

В акваторіях Чорного та Азовського морів у готовності до завдання ракетних ударів по об’єктах на території України ворог утримує чотири носії крилатих ракет морського базування "Калібр". 

Українські захисники завдають втрат російським окупантам на всіх напрямках, де тривають активні бойові дії. Посилюється партизанський рух на тимчасово захоплених територіях.

Російські окупанти продовжують завдавати ракетних ударів по військових та критичних об’єктах цивільної інфраструктури на території України. 

На Волинському та Поліському напрямках ситуація щодо діяльності збройних сил республіки Білорусь суттєвих змін не зазнала. Зберігається загроза застосування ракетного озброєння з території цієї країни. 

На Південнобузькому напрямку окупанти зосереджують основні зусилля на утриманні зайнятих рубежів. Ведуть розвідку, удосконалюють інженерне обладнання позицій та намагаються не допустити перегрупування наших військ.

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Краматорськ
ЗСУ
Сєверодонецьк
Лисичанськ
Бахмут
Військові новини
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