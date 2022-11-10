Головна English Львів Таблоїд
ua ru en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна війна з Росією Росіяни наступають на Бахмутському та Авдіївському напрямках

Росіяни наступають на Бахмутському та Авдіївському напрямках

10 листопада, 2022 четвер
08:54
війна з Росією окупанти рф

ЗСУ відбили атаки противники в районах 12 населених пунктів України. Проте ворог веде наступальні дії на Бахмутському та Авдіївському напрямках

Про це у ранковому зведенні 10 листопада написав Генштаб ЗСУ.

"Противник намагається утримати тимчасово захоплені території, зосереджує зусилля на стримуванні дій Сил оборони на окремих напрямках. Веде наступальні дії на Бахмутському та Авдіївському напрямках", - йдеться в повідомленні.

За минулу добу, 9 листопада, підрозділи Сил оборони України відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Новоселівське і Макіївка Луганської області та Соледар, Кліщіївка, Майорськ, Яковлівка, Андріївка, Білогорівка, Веселе, Невельське, Первомайське і Новомихайлівка Донецької області.

У Генштабі наголошують, що ворог проводить обстріли підрозділів Сил оборони вздовж лінії зіткнення, здійснює фортифікаційне обладнання рубежів на окремих напрямках та веде повітряну розвідку. Продовжує завдавати ударів по критичній інфраструктурі та помешканнях цивільного населення, порушуючи норми Міжнародного гуманітарного права, закони та звичаї ведення війни.

Протягом минулої доби противник завдав 11 ракетних та 22 авіаційних удари, здійснив понад 35 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Від цього постраждали райони понад 30 населених пунктів Донецької, Луганської, Дніпропетровської, Запорізької, Миколаївської, Сумської та Херсонської областей.

На Волинському та Поліському напрямках обстановка без суттєвих змін. Білорусь й надалі підтримує збройну агресію Російської Федерації проти України, приймає та розміщує російських військовослужбовців, надає полігони для підготовки. Триває формування спільного російсько-білоруського угрупування військ. Зберігається загроза завдання ударів противником та застосування ударних БПЛА з території та повітряного простору Республіки Білорусь.

На інших напрямках ворог здійснював обстріли:

  • на Сіверському напрямку – зі ствольної та реактивної артилерії, в районах населених пунктів Гасичівка Чернігівської області та Попівка, Петрушівка, Миропілля, Запсілля, Нова Гута, Нововасилівка і Старікове Сумської області
  • на Слобожанському напрямку – з артилерії різних типів, в районах населених пунктів Григорівка, Колодязне, Стрілеча, Вовчанськ, Огірцеве та Тернова
  • на Куп’янському та Лиманському напрямках – з мінометів, ствольної та реактивної артилерії, в районах населених пунктів Площанка, Берестове, Стельмахівка, М’ясожарівка, Спірне, Білогорівка, Макіївка, Невське та Кислівка
  • на Бахмутському напрямку – з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії, в районах населених пунктів Бахмут, Бахмутське, Соледар, Іванград, Яковлівка, Майорськ, Зеленопілля та Нью-Йорк
  • на Авдіївському напрямку – з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії, в районах населених пунктів Вугледар, Невельське, Мар’їнка, Новомихайлівка, Красногорівка та Веселе
  • на Новопавлівському та Запорізькому напрямках – з танків та усього спектру артилерії, в районах населених пунктів Пречистівка, Велика Новосілка, Павлівка, Гуляйпільське, Времівка, Залізничне, Новоданилівка, Мала Токмачка, Новопіль, Малі Щербаки та Полтавка

На Південнобузькому напрямку – з танків та різнокаліберної артилерії в районах населених пунктів Правдине, Мирне, Тернові Поди, Сухий Ставок, Золота Балка та Марганець. Крім того, ворог продовжував вести повітряну розвідку, активно застосовуючи БПЛА. Здійснив понад 15 вильотів.

  • Авіація Сил оборони України протягом минулої доби, 9 листопада, завдала по ворогу 6 ударів.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Росія
Білорусь
російська армія
Луганщина
Сумщина
Миколаївщина
Херсонщина
Чернігівщина
Донеччина
Мар’їнка
Рівненщина
Запорізька область
Бахмут
новини Волині
Харківщина
Військові новини
Читайте також:
байден
9 листопада, 2022 середа
Байден на зустрічі з однопартійцями заявив, що втрата палати представників та сенату матиме жахливі наслідки, - CNN
9 листопада, 2022 середа
Шойгу наказав вивести війська РФ з Херсона та відступити на лівий берег Дніпра
Володимир Путін та Талгат Таджуддін (праворуч)
Автор Антін Борковський
6 листопада, 2022 неділя
Вперше за час війни Путін публічно відступив, - Піонтковський
Київ
+9°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 39.91
    Купівля 39.91
    Продаж 40.62
  • EUR
    Купівля 39.17
    Продаж 40.15
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2022, четвер
10 листопада
09:40
Ексклюзив
російські окупанти
РФ відправляє мобілізованих і військових на ротації разом обстрілювати Сумщину, - експерт Бюро аналізу політики Бобиренко
09:36
ЗСУ
"Втрати будуть величезними": у Генштабі розповіли, як діятимуть ЗСУ у разі наступу з Білорусі
09:27
Оновлено
Володимир Путін
У РФ визначились, хто представлятиме країну на саміті G20: що відомо
09:20
Джо Байден
"Це залежить від українців. Ми не будемо вказувати, що вони мають робити": Байден про можливість переговорів України з РФ
09:00
OPINION
Богдан Данилишин
Українська економіка демонструє ознаки стабілізації на низькому рівні, - голова наглядової Ради НБУ
08:51
Росіяни вбивають цивільних
Росіяни знову вбили на Донеччині трьох цивільних, поранили дванадцятьох
08:31
На фото Збройні сили України
Українські воїни уразили кілька районів зосередження ворога й 4 позиції засобів ППО
08:03
Ексклюзив
Герої України. "Росіяни спершу вбивали родичів, а потім роздавали дітям пряники" – сапер Віталій Галаша
07:58
російські війська
У одному з міст РФ правоохоронцям надійшло розпорядження набрати 1000 кандидатів для "служби" на окупованих територіях України, - Генштаб
07:58
На Дніпропетровщині окупанти знову вгатили по мирних містах і селах
Окупанти вночі били по Нікополю: є поранена, пошкоджено 10 будинків, лінії електропередачі й газогін
07:20
Окупанти, Херсон, Херсонщина
Окупанти припинили "евакуацію" населення Херсона, - Генштаб
07:19
Бої за місто ще будуть
Відхід окупантів із Херсона навряд чи стане пасткою для ЗСУ, проте битва за місто не закінчена, - ISW
06:58
США
Вибори в США: до палати представників переобрали двох померлих політиків
06:25
Александар Вучич
Прем’єрка Сербії: За вбивство президента Вучича пропонували €5 млн
06:00
ракетні системи США
Байден розповів, у якій військовій допомозі відмовлено Україні
05:49
втрати рф
Війна в Україні: Пентагон підрахував втрати в армії РФ та число загиблих цивільних українців
05:30
ракета наступного покоління "Чанчжен-9"
У Китаї представили ракету нового покоління для посадки на Місяць
05:21
Логотип компанії Apple
Apple стежить за власниками iPhone навіть без їхнього дозволу
04:56
Біженців зі Слов'янська прийме у себе Французька Рив'єра
Країни Європи готуються взимку до нової хвилі біженців з України, - Reuters
04:29
Джо Байден з українськими біженцями у Варшаві
Байден розраховує на продовження двопартійної підтримки протистояння російській агресії в Україні
04:02
Емманюель Макрон
Ядерне стримування та посилення ролі в НАТО. Макрон оприлюднив нову оборонну стратегію Франції
03:35
ЗСУ
На Півдні ЗСУ завдали понад 100 ракетно-артилерійських та 8 авіаударів
03:08
Військові на CAESAR
У найближчі тижні: Франція передасть Україні ще шість гаубиць Caesar
02:40
Дональд Трамп
Трамп "дещо розчарований" результатами виборів у США, та все ж вважає їх переможними для республіканців
02:13
Австрія
Уряд Австрії пообіцяв виділити Україні ще 10 млн євро
01:46
Президент США Джо Байден
Росія чекала з рішенням про здачу Херсона до завершення виборів у США, - Байден
01:30
мурал у Полтаві
У Полтаві відкрили мурал, присвячений Сергію Волині, захиснику Маріуполя
01:19
санкції проти Росії
Україна працює над введенням секторальних санкцій проти Росії, – віцепрем'єр Свириденко
01:03
Росіяни риють окопи на півночі Криму: супутникові фото
00:51
Джо Байден
"Демократи добре провели ніч": Байден задоволений попередніми результатами виборів у США
00:25
Кількість хворих на COVID-19 росте
Цьогоріч смертність від COVID-19 впала на 90%, - ВООЗ
00:23
На фото: система ППО
Велика Британія надасть Україні тисячу додаткових ракет для ППО "земля-повітря"
2022, середа
9 листопада
23:50
британія україна
У війні в Україні загинув громадянин Великої Британії
23:46
Оновлено
Володимир Зеленський
Ворог не робить нам подарунків, не робить "жестів доброї волі". Ми все це виборюємо, - Зеленський
23:06
Володимир Зеленський
"Це означатиме оголошення війни всьому світу": Зеленський застеріг Москву від спроб підірвати Каховську ГЕС
23:04
світло
Електроенергію 10 листопада вимикатимуть по всій Україні: де застосують найбільші обмеження
22:42
Руслан Малиновський, "Аталанта"
Асист Малиновського не врятував "Аталанту" від поразки у матчі з "Лечче"
22:30
Конгрес США
Вибори у США: долю сенату може вирішити другий тур у Джорджії, у нижній палаті надалі переважають республіканці
22:14
Стоп, фейк!
Центр протидії дезінформації оприлюднив добірку фейків від Росії за 9 листопада
21:45
Аналітика
Сергій Згурець, український журналіст, військовий експерт
Відбувається переломний етап бойових дій на Херсонщині. Колонка Сергія Згурця
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV