"Росіяни не дали послухати президента": боєць ЗСУ Ієвлєв розповів, як на Горлівському напрямку зустріли Новий рік

Про це розповів у етері телеканалу "Еспресо" боєць ЗСУ Євген Ієвлєв з позивним Шейх.

"Росіяни навіть о 12-й не дали послухати президента на позиціях та залізними кружками з чаєм трохи цокнутися. Тому, що розвідка з радіоперехоплення доповіла, що ворог готувався вночі до штурмових дій. Але все обійшлося, і це був сигнал для того, щоб ми були в максимальній бойовій готовності. З 12-ї години ворог бив з САУ та мінометів, десь близько 3-ї години вони стихли, а зранку знову почалася ворожа канонада. І ми завдаємо ворогу ураження, і ворог теж не спить", - наголосив Ієвлєв.