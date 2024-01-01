"Росіяни не дали послухати президента": боєць ЗСУ Ієвлєв розповів, як на Горлівському напрямку зустріли Новий рік
Військовослужбовці на позиціях Горлівського напрямку зустріли Новий рік у максимальній бойовій готовності під артилерійським вогнем ворога
Про це розповів у етері телеканалу "Еспресо" боєць ЗСУ Євген Ієвлєв з позивним Шейх.
"Росіяни навіть о 12-й не дали послухати президента на позиціях та залізними кружками з чаєм трохи цокнутися. Тому, що розвідка з радіоперехоплення доповіла, що ворог готувався вночі до штурмових дій. Але все обійшлося, і це був сигнал для того, щоб ми були в максимальній бойовій готовності. З 12-ї години ворог бив з САУ та мінометів, десь близько 3-ї години вони стихли, а зранку знову почалася ворожа канонада. І ми завдаємо ворогу ураження, і ворог теж не спить", - наголосив Ієвлєв.
- Згідно з оцінкою американського Інституту вивчення війни, 31 грудня українські сили просунулися на південний схід від Куп'янська і продовжили позиційні бої з російськими військами вздовж лінії Куп'янськ-Сватове-Кремінна.
- В ISW назвали причини збільшення російських втрат на війні проти України, однією з яких є те, що російське військове командування вирішило проводити одночасні наступальні операції вздовж усієї лінії фронту, часто віддаючи перевагу незначним вигодам.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 38.14 Купівля 38.14Продаж 39.03
- EUR Купівля 42.01Продаж 43.2
- Актуальне
- Важливе