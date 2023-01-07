Росіяни не дотрималися оголошеного ними "режиму припинення вогню", - Генштаб

Про це у вечірньому зведенні в суботу, 7 січня, заявила пресслужба Генерального штабу ЗС України.

"Поряд з цим протягом доби противник завдав авіаудару та здійснив 7 обстрілів з реактивних систем залпового вогню… Ворог зосереджує зусилля на веденні наступальних дій на Бахмутському, Авдіївському та Лиманському напрямках та намагається покращити тактичне положення на Куп’янському напрямку. На Новопавлівському, Запорізькому та Херсонському – продовжує вести активну оборону на раніше зайнятих рубежах", – зазначили в Генштабі.

Слобожанський напрямок: загарбники обстріляли райони населених пунктів Стрілеча, Стариця, Вовчанськ та Огірцеве Харківської області.

Куп’янський та Лиманський напрямки: вогневу активність ворога зафіксовано біля 13 населених пунктів. Зокрема це Іванівка, Дворічна, Гряниківка, Котлярівка, Берестове і Вишневе на Харківщині та Площанка, Невське, Червонопопівка і Діброва Луганської області.

Бахмутський напрямок: противник обстріляв понад 15 населених пунктів. Серед них Верхньокам’янське, Берестове, Білогорівка, Веселе, Красна Гора, Бахмут, Кліщіївка, Біла Гора, Майорськ та Нью-Йорк на Донеччині.

Авдіївський напрямок: ворожого вогневого впливу зазнали Бердичі, Авдіївка, Красногорівка, Георгіївка, Мар’їнка та Новомихайлівка Донецької області.

Новопавлівський напрямок: обстріляно Велику Новосілку, Вугледар, Пречистівку та Микільське Донецької області.

Запорізький напрямок: під вогневе ураження потрапили райони 16 населених пунктів. Серед них – Времівка на Донеччині та Ольгівське, Полтавка, Малинівка, Дорожнянка, Залізничне, Лугівське, Щербаки і Степове Запорізької області.

Херсонський напрямок: від мінометних та артилерійських обстрілів постраждала цивільна інфраструктура в районах 17 населених пунктів. Зокрема це Республіканець, Новоберислав, Бургунка, Херсон, Іванівка, Понятівка, Інгулець, Інженерне, Микільске та Придніпровське.

У зведенні не згадано про обстановку в районі міста Соледар на Донеччині, де напередодні ворог просунувся вперед.

Авіація Сил оборони України протягом доби завдала ударів по 21 району зосередження ворога

Авіація Сил оборони України протягом доби завдала ударів по 21 району зосередження ворога, а також 3 удари по позиціях його зенітно-ракетних комплексів.

Також зазначається, що українські ракетники й артилеристи уразили 4 райони зосередження живої сили і 2 склади боєприпасів ворога, розповіли в Генштабі.

Як повідомляє The Wall Street Journal з посиланням на українських командирів та британську розвідку, на тлі потужного опору України росіяни послабили свій наступ на Бахмут і почали зосереджувати більше сил навколо сусіднього міста Соледар.

7 січня мелітопольський міський голова Іван Федоров заявив, що окупанти впровадили цілодобову комендантську годину в окремих місцях Запорізької області.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb