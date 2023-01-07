Окупанти впровадили цілодобові комендантські дні: Федоров прокоментував ситуацію в Запорізькій області
Мелітопольський міський голова Іван Федоров заявив, що окупанти впровадили цілодобові комендантські дні в окремих місцях Запорізької області
Про це стало відомо з telegram-каналу.
"Рашисти перетворили всю окуповану територію України на в’язницю, а окремі населені пункти на тюремні камери", - йдеться у дописі.
Зокрема зазначається, що майже місяць тому росіяни закрили виїзд з окупованих частин Запорізької, Херсонської, Донецької та Луганської областей у бік Запоріжжя.
"Виїхати з окупації - як виграти в лотереї. За місяць із 4 областей, де у мирний час проживало понад 9 мільйонів людей, до Запоріжжя вирвалося лише 4 людини", - повідомляється.
Також додається, що в окремих населених пунктах Запорізької області ввели цілодобову комендантську годину. Люди по декілька днів не можуть вийти з дому за продуктами й ліками.
Окрім цього, Федоров також додає, що рашисти змушують жителів оформити перепустки для переміщення між окупованими населеними пунктами. Збирають персональні дані й відстежують кожен крок.
- Нагадаємо, загарбники надалі обмежують пересування мешканців тимчасово окупованих територій Запорізької області, для виїзду звідти жителям Бердянська й Мелітополя потрібен дозвіл "комендатури".
- 19 грудня мер Мелітополя Іван Федоров зазначив, що окупанти роблять з міста таку фортецю, яку начебто збираються утримувати до кінця: ні в’їхати до нього, ні виїхати звідти неможливо.
- 7 січня стало відомо, що за даними Центру національного спротиву, за допомогою спецперепусток росіяни не тільки контролюють переміщення місцевих мешканців, а й збирають дані про них.
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