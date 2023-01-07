Про це поінформували в Центрі національного спротиву (ЦНС).

Зазначається, що загарбники на тимчасово окупованих територіях використовують впроваджені спецперепустки не тільки задля контролю над переміщенням місцевих мешканців. Так вони, зокрема, збирають персональні дані про людей, що живуть на захопленій частині Запорізької області.

"При заповненні необхідно вказати мету пересування й персональні дані того хто їде й до кого. Таким чином окупанти не лише перешкоджають руху мешканців, а й збирають персональні дані та зв’язки між мешканцями", - пишуть у ЦНС.

Нагадаємо, загарбники надалі обмежують пересування мешканців тимчасово окупованих територій Запорізької області, для виїзду звідти жителям Бердянська й Мелітополя потрібен дозвіл "комендатури".

19 грудня мер Мелітополя Іван Федоров зазначив, що окупанти роблять з міста таку фортецю, яку начебто збираються утримувати до кінця: ні в’їхати до нього, ні виїхати звідти неможливо.

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