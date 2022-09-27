Росіяни не хочуть втрачати ні метра Луганщини, - військовослужбовець ЗСУ
Армія РФ намагається стояти до останнього у напрямку Сватового. Це пов'язано не лише з патріотичною мотивацією - є випадки розстрілів власних військових, які відступають
Про це в ефірі Еспресо заявив військовослужбовець ЗСУ Олесь Маляревич.
"Зараз нам протистоїть 20-та загальновійськова армія. Як наші військові кажуть, дуже борзі хлопці, які не відступають і стоять до останнього. Це пов'язано не лише з їхньою патріотичною мотивацією. Кажуть, що є випадки розстрілів власних військових, які відступають", - зазначив він.
За словами Маляревича, росіяни влаштували "Сталінград" на цьому напрямку.
"Якщо ми вийдемо на Сватове, ми оточуємо їхнє Лиманське угруповання, а далі дорога на Сєверодонецьк і Луганськ. Вони не хочуть втрачати жодного метра Луганської області, вони вважають її уже своєю і дуже пишаються тим, що Луганська область повністю під їхнім контролем", - підсумував військовий.
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