Росіяни не здатні захистити навіть власних дітей, марно сподіватися на протести в РФ, - дипломат Хара
Експерт з питань зовнішньої та безпекової політики "Центру оборонних стратегій" Олександр Хара розповів, що росіяни не здатні захистити власних дітей, тож марно сподіватися на протести в Російській Федерації
Дипломат поділився деталями в програмі "Вердикт з Сергієм Руденком" на телеканалі "Еспресо".
"Матері й дружини росіян, які воюють проти України, бояться піти у військову частину й запитати, де перебуває їхній син або ж чоловік. Тобто вони не здатні захистити навіть найдорожче - власних дітей. Марно сподіватися, що сотні тисяч чи мільйони вийдуть на вулиці", - зазначив Хара.
Дипломат додав, що російську біомасу підняти до протестів може лише економічний занепад.
"Путіну вдалося створити з росіян біомасу. Так, вони такими були раніше. Гадаю, що розхитати Російську Федерацію може нездатність Путіна тримати силою багнетів крайні регіони. Важливішим є суперечності між регіонами й неможливість жити навіть на мінімальному рівні - відсутність доступу до базових благ", - зауважив Олександр Хара.
- 6 червня нардеп Валентин Наливайченко в етері Еспресо висловив думку, що восени почнуться соціальні та політичні протести у Білорусі, які перекинуться на Росію.
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