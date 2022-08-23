Дипломат поділився деталями в програмі "Вердикт з Сергієм Руденком" на телеканалі "Еспресо".

"Матері й дружини росіян, які воюють проти України, бояться піти у військову частину й запитати, де перебуває їхній син або ж чоловік. Тобто вони не здатні захистити навіть найдорожче - власних дітей. Марно сподіватися, що сотні тисяч чи мільйони вийдуть на вулиці", - зазначив Хара.

Дипломат додав, що російську біомасу підняти до протестів може лише економічний занепад.

"Путіну вдалося створити з росіян біомасу. Так, вони такими були раніше. Гадаю, що розхитати Російську Федерацію може нездатність Путіна тримати силою багнетів крайні регіони. Важливішим є суперечності між регіонами й неможливість жити навіть на мінімальному рівні - відсутність доступу до базових благ", - зауважив Олександр Хара.

6 червня нардеп Валентин Наливайченко в етері Еспресо висловив думку, що восени почнуться соціальні та політичні протести у Білорусі, які перекинуться на Росію.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb