Вони втратили всіх можливих союзників, створили антиросійську коаліцію, об'єднали та мілітаризували Україну, не досягли жодних стратегічних цілей, навіть навпаки зазнали геополітичних поразок.

Мілітаризується Європа, мілітаризується Японія.

Ще якийсь час і для НАТО буде потрібна Україна як найпотужніша армія Європи, яка має і вміє працювати з усіма сучасними зразками озброєння, володіє сучасною тактикою війни, має горизонтальні зв'язки на всіх континентах і виробляє свою сучасну зброю. Таких сусідів краще мати партнерами чи членами колективної системи безпеки, ніж просто сусідами.

Все це стало можливим завдяки безрозсудним діям Росії та затятій прихильності українського народу до Свободи та демократії, що є нашою історичною рисою.

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Росія ще з нами воюватиме, атакуватиме наші міста, але вже стратегічно програла. Тому саме зараз маємо взяти себе в кулак, відкинути сумніви та втому та продовжити боротьбу.

Сьогоднішнім контрнаступом не вирішується доля країни. Я вже багато разів писав, що ми маємо налаштовуватись на марафон, а не на спринт.

Головне, що світ зрозумів, що навіть ядерний удар нас не зупинить. Україна вже більше не має бути і не буде під гнітом РФ.

Цю війну ми виграємо, змушені заради майбутнього.

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Про автора. Мирослав Гай, актор, волонтер, воїн ЗСУ, керівник благодійної організації "Фонд "Мир та Ко".

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