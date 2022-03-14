Росіяни обстріляли 15 населених пунктів на Донеччині, є загиблі та поранені – Нацполіція

Про це повідомляє у Telegram Нацполіція.



"Під обстрілами росіян опинилися 15 населених пунктів - Маріуполь, Авдіївка, Вугледар, Волноваха, Мар’їнка, Красногорівка, Краматорськ, Дружківка, Андріївка, Святогірськ, Кам’янка, Павлівка, Зайцеве, Іванівка, Верхньоторецьке. Внаслідок ударів російських військ є загиблі та поранені", - йдеться у повідомленні.



Переважна більшість пошкоджених об'єктів - житлові будинки мирних громадян.



Обстрілявши Авдіївку, окупанти пошкодили коксохімічний завод, школу, газогін.



По Краматорську загарбники здійснили ракетний удар, унаслідок чого, за попередньою інформацією, загинули люди.



"Надходить інформація з Маріуполя про постійні авіанальоти. Люди не можуть вийти з бомбосховищ, вони у вкрай критичному стані. До міста продовжить рухатися колона з гуманітарним вантажем і евакуаційними автобусами", - додали у Нацполіції.



Поліція відкрила кримінальні провадження за ст.438 (порушення законів і звичаїв війни) та ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканість України) Кримінального кодексу України.



Інформація про жертв російських воєнних злочинів наразі уточнюється.

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