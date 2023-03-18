Росіяни обстріляли 4 громади Сумської області
У суботу, 18 березня, російські терористи обстріляли території Шалигинської, Есманської, Краснопільської та Білопільської громад Сумщини
Про це повідомляє Сумська ОВА.
По Шалигинській громаді росіяни ближче до обіду застосували міномети. Відомо про 7 прильотів. Білопільська громада: ворог здійснив обстріл з АГС (станкового автоматичного гранатомета). Завдали 88 пострілів. Також використали міномети – 3 міни.
По Есманській громаді росіяни били з мінометів – 7 прильотів. Краснопільська громада: зафіксовано мінометний обстріл громади – 3 прильоти.
Обійшлось без втрат і руйнувань серед цивільного населення.
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