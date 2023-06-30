Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Зазначається, що росіяни завдали удару по житловому будинку у селищі Антонівка. Внаслідок цього 6-річний хлопчик отримав поранення ноги середнього ступеня тяжкості. Також постраждали 79-річний чоловік та 42-річна жінка.

"Усіх постраждалих шпиталізували, лікарі надають їм необхідну медичну допомогу", - зазначив Прокудін.