Росіяни обстріляли Антонівку на Херсонщині: постраждала родина з дитиною
Російські окупанти у п'ятницю, 30 червня, знову обстріляли Херсонську область, серед поранених родина з 6-річною дитиною
Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.
Зазначається, що росіяни завдали удару по житловому будинку у селищі Антонівка. Внаслідок цього 6-річний хлопчик отримав поранення ноги середнього ступеня тяжкості. Також постраждали 79-річний чоловік та 42-річна жінка.
"Усіх постраждалих шпиталізували, лікарі надають їм необхідну медичну допомогу", - зазначив Прокудін.
- Зранку 30 червня армія РФ вела вогонь по житловому кварталу Херсона, 72-річна жінка отримала важкі поранення. У селі Михайлівка від російського обстрілу постраждав 70-річний чоловік.
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