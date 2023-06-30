Росіяни з артилерії атакували житловий квартал Херсона й область: двоє людей поранені
Зранку 30 червня росіяни обстріляли Херсон та село Михайлівка в області: поранено 72-річну жінку та 70-річного чоловіка
Про це пише голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.
Росіяни обстріляли житловий квартал Херсона з артилерії, важкі травми отримала 72-річна жінка. З пораненнями грудної клітини та ноги її шпиталізували, медики надають потерпілій необхідну допомогу.
Також противник завдав артобстрілу по селу Михайлівка Новоолександрівської громади, поранено 70-річного чоловіка.
- Удень 29 червня армія Росії вела вогонь по Херсону - обстріли прийшлися по домівках, закладу медицини та школі, де розмістили пункт незламності. Через обстріл є загиблі та постраждалі.
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