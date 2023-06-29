Уранці ворог обстріляв Херсонщину, загинула жінка
Уранці 29 червня армія Росії з артилерії вела вогонь по громаді в Херсонській області. Через обстріл загинула мирна жителька, ще одна жінка зазнала уражень
Про це інформує Офіс генпрокурора.
Слідство встановило, що 29 червня близько 07:20 ранку російські військові здійснили артилерійський обстріл Білозерської громади на Херсонщині.
Унаслідок атаки рашистів жінка, яка перебувала на подвір’ї, отримала тяжкі травми голови несумісні із життям.
Ще одна жителька отримала поранення.
Фото: Офіс генпрокурора
Уламки пошкодили приватні будинки та господарські споруди.
"За процесуального керівництва Олешківської окружної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни", - пише пресслужба.
Фото: Офіс генпрокурора
- 29 червня в ефірі телеканалу "Еспресо" перший заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевський зазначив, що перші виплати людям, які постраждали від наслідків підриву Каховської ГЕС, можуть розпочатися найближчими днями. Також більше новин про ситуацію, пов'язаною з підривом ГЕС, можна знайти тут.
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