Про це інформує Офіс генпрокурора.

Слідство встановило, що 29 червня близько 07:20 ранку російські військові здійснили артилерійський обстріл Білозерської громади на Херсонщині.

Унаслідок атаки рашистів жінка, яка перебувала на подвір’ї, отримала тяжкі травми голови несумісні із життям.

Ще одна жителька отримала поранення.

Фото: Офіс генпрокурора

Уламки пошкодили приватні будинки та господарські споруди.

"За процесуального керівництва Олешківської окружної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни", - пише пресслужба.

Фото: Офіс генпрокурора