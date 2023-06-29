Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".

"Заяви на виплати одночасно можна подати до органів соціального захисту по державній програмі й з обласного бюджету. Спеціалісти соціального захисту допоможуть оформити заяву на виплати від міжнародних організацій. Потрібен пакет документів: паспорт, ідентифікаційний код, свідоцтво про народження дитини. Якщо допомога буде з обласного бюджету, то потрібні документи права власності на майно. Потрібно звернутися до органів соціального захисту, щоб цей процес розпочався. Сподіваюсь, що наступними днями відбудуться перші виплати", - підкреслив Соболевський.

Перший заступник голови Херсонської обласної ради також додав, що кожен постраждалий від наслідків підриву Каховської ГЕС має отримати допомогу.

"На жаль, у більшості випадків вода залишила після себе серйозні пошкодження, це стосується рухомого й нерухомого майна. Значна частина будинків потребує ремонтних робіт, щоб вони були безпечними", - зауважив Соболевський.

6 червня російські окупаційні війська здійснили підрив Каховської ГЕС, її було повністю зруйновано. Внаслідок трагедії підтопило населені пункти Херсонської області та сам обласний центр, також села та міста Миколаївської області. Детальний перебіг подій - тут. Також більше новин про ситуацію, пов'язаною з підривом ГЕС, можна знайти тут.

У ЦНС розповіли, що в тимчасово окупованих Олешках, що на лівобережжі Херсонщини, могло загинути щонайменше 500 людей внаслідок підриву Каховської ГЕС.



