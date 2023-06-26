Росіяни обстріляли Білозерку на Херсонщині: дістала поранення літня жінка
Удень 26 червня російська окупаційна армія обстріляла Білозерку Херсонської області, внаслідок чого дістала поранення літня жінка
Про це повідомила пресслужба Херсонської ОВА.
Згідно з повідомленням, постраждала 71-річна жінка, яка перебувала на подвірʼї.
"З пораненням ноги її шпиталізували до лікарні", - розповіли в ОВА.
Там зазначили, що окупанти вдарили по будівлі місцевої музичної школи. Також пошкоджено приватні будинки, газогін та лінії електропередачі.
- Уранці 26 червня армія РФ обстріляла забороненими запалювальними боєприпасами житлові квартали Херсона та Антонівки. Було пошкоджено об'єкт критичної інфраструктури та будинки.
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