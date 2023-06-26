Про це повідомила пресслужба Херсонської ОВА.

Згідно з повідомленням, постраждала 71-річна жінка, яка перебувала на подвірʼї.

"З пораненням ноги її шпиталізували до лікарні", - розповіли в ОВА.

Там зазначили, що окупанти вдарили по будівлі місцевої музичної школи. Також пошкоджено приватні будинки, газогін та лінії електропередачі.