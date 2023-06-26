Про це повідомила пресслужба Херсонської ОВА.

"Зранку ворог накрив вогнем житлові квартали Херсона та Антонівки. Через обстріли горіли житлові будинки, пошкоджено водопровід, газогін та обʼєкт критичної інфраструктури", - йдеться у повідомленні.



За даними ОВА, рятувальники, які прибули на місце події, оперативно ліквідували пожежі на місцях прильотів.



Постраждалих унаслідок обстрілу немає.

Стаття 2.2 Протоколу III до Конвенції про конкретні види звичайної зброї забороняє використання запалювальних боєприпасів, що доставляють повітрям, по військових об’єктах у районах зосередження цивільного населення. З точки зору міжнародного права ударів цими боєприпасами не можна завдавати ані по військових, ані по цивільних об'єктах.