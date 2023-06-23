Ворог масовано обстріляв Запорізьку область: загинув чоловік, щонайменше 4 людини дістали поранення
Удень 23 червня російська окупаційна армія масовано обстріляла Запорізьку область, унаслідок чого загинув чоловік, щонайменше 4 людини дістали поранення
Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Юрій Малашко.
Унаслідок обстрілу Приморського дістали поранення троє людей.
"Ідучи з транспортної зупинки на дачні ділянки, дістали поранення жінки 54 та 72 років та 66-річний чоловік", - написав він.
У Воздвижівці поранення дістав 40-річний чоловік, зруйновано три домоволодіння.
У центрі Малої Токмачки внаслідок артудару загинув 35-річний чоловік.
Також окупанти обстріляли Оріхів керованими авіабомбами, а по Преображенці вдарили забороненими касетними снарядами.
"Пошкоджено приватні будинки та багатоповерхівки. Інформації про постраждалих наразі немає", - написав Малашко.
Фото: zoda.gov.ua
- 17 червня під час обстрілу Оріхова поранення дістав 56-річний чоловік.
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