Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Юрій Малашко.

Унаслідок обстрілу Приморського дістали поранення троє людей.

"Ідучи з транспортної зупинки на дачні ділянки, дістали поранення жінки 54 та 72 років та 66-річний чоловік", - написав він.

У Воздвижівці поранення дістав 40-річний чоловік, зруйновано три домоволодіння.

У центрі Малої Токмачки внаслідок артудару загинув 35-річний чоловік.

Також окупанти обстріляли Оріхів керованими авіабомбами, а по Преображенці вдарили забороненими касетними снарядами.

"Пошкоджено приватні будинки та багатоповерхівки. Інформації про постраждалих наразі немає", - написав Малашко.

Фото: zoda.gov.ua