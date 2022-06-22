Росіяни обстріляли Дніпропетровщину: є руйнування, в одному селі зникло світло
На Дніпропетровщині 21 червня росіяни обстріляли дві громади, у Великій Костромці є руйнування та зникло світло
Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко в телеграмі.
"У Криворізькому районі знову неспокійно. Ворог кілька разів обстріляв дві громади - Апостолівську та Зеленодольську", - зауважив він.
За попередньою інформацією, серед людей ніхто не постраждав.
Також, як йдеться на офіційному сайті Дніпропетровської ОВА, внаслідок ворожих обстрілів центру Великої Костромки були зруйновані 4 продуктові та побутові магазини, а також будівля старостату, клуб, господарчі споруди та гаражі. Крім того, у місцевому ліцеї вибито 60 вікон.
Як повідомляє ОВА, населений пункт залишився без світла та газу. Над відновленням електрики та газопостачання працюють фахівці.
Ніхто з мирних жителів не постраждав.
В інших районах Дніпропетровщини станом на ранок 22 червня ситуація спокійна.
- Увечері 20 червня росіяни обстріляли Криворізький район на Дніпропетровщині, снаряд упав у поле, але пошкодив лінію електропередач і залишив одне з сіл без світла.
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