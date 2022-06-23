Росіяни обстріляли Дніпропетровщину касетними боєприпасами: поранено двох людей
На Дніпропетровщині в ніч на 23 червня росіяни 6 разів обстріляли Апостолове: двох людей поранено, зруйновано будинки
Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко в телеграмі.
"Ніч знову з обстрілами. Ворог 6 разів ударив по Криворізькому району. Підступно поцілив по житлових кварталах. У Апостоловому поранено двоє людей. Їх ушпиталили. Є руйнування житла. Місто частково без світла та води", - зазначив він.
Після обстрілу на вулицях і подвір'ях залишилися касетні боєприпаси. Рятувальники відвели людей у безпечні місця. Зараз працюють піротехніки. На ранок 23 червня вже виявили 16 касетних елементів.
"Прошу місцевих бути обачними. І ні за яких умов не чіпати підозрілі предмети", - наголосив Валентин Резніченко.
- 21 червня на Дніпропетровщині росіяни обстріляли дві громади, у Великій Костромці є руйнування та зникло світло.
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