Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко в телеграмі.

"Ніч знову з обстрілами. Ворог 6 разів ударив по Криворізькому району. Підступно поцілив по житлових кварталах. У Апостоловому поранено двоє людей. Їх ушпиталили. Є руйнування житла. Місто частково без світла та води", - зазначив він.

Після обстрілу на вулицях і подвір'ях залишилися касетні боєприпаси. Рятувальники відвели людей у безпечні місця. Зараз працюють піротехніки. На ранок 23 червня вже виявили 16 касетних елементів.

"Прошу місцевих бути обачними. І ні за яких умов не чіпати підозрілі предмети", - наголосив Валентин Резніченко.

21 червня на Дніпропетровщині росіяни обстріляли дві громади, у Великій Костромці є руйнування та зникло світло.

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