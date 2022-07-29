Росіяни обстріляли Дніпропетровщину: пошкоджено будинки, господарські споруди й електролінію
У Нікопольському та Криворізькому районах Дніпропетровщини в ніч на 29 липня росіяни обстріляли будинки й господарські споруди
Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко в телеграмі.
"Вночі ворог ударив по Нікопольському та Криворізькому районах. По Нікополю російська армія поцілила з "градів". Свідомо стріляли по житловому кварталу. Скерували туди понад 40 реактивних снарядів. Пошкоджені 6 приватних будинків та господарчі споруди", - наголосив він.
Також окупанти пошкодили лінію електропередач. Кілька тисяч нікопольців у приватному секторі залишилися без світла. На місці працюють аварійні бригади електриків.
За попередньою інформацією, люди не потраждали.
У місцях обстрілу розкидані уламки реактивних снарядів. Там працює ДСНС.
У Криворізькому районі окупанти зі ствольної артилерії обстріляли Зеленодольську громаду. Жертв і руйнувань немає.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.07
Купівля 39.07Продаж 40.04
-
EUR
Купівля 39.3Продаж 40.56
- Актуальне
- Важливе