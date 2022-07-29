Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко в телеграмі.

"Вночі ворог ударив по Нікопольському та Криворізькому районах. По Нікополю російська армія поцілила з "градів". Свідомо стріляли по житловому кварталу. Скерували туди понад 40 реактивних снарядів. Пошкоджені 6 приватних будинків та господарчі споруди", - наголосив він.

Також окупанти пошкодили лінію електропередач. Кілька тисяч нікопольців у приватному секторі залишилися без світла. На місці працюють аварійні бригади електриків.

За попередньою інформацією, люди не потраждали.

У місцях обстрілу розкидані уламки реактивних снарядів. Там працює ДСНС.

У Криворізькому районі окупанти зі ствольної артилерії обстріляли Зеленодольську громаду. Жертв і руйнувань немає.

У ніч на 28 липня на Дніпропетровщині росіяни обстріляли дві громади з артилерії й "ураганів", пошкодили будинки, газовід і водопровід.

Удень 28 липня окупанти обстріляли агропідприємство в Шестірні, від чого одна людина загинула, ще двох ушпиталили.

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