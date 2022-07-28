Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко в телеграмі.

"Російська армія знову ударила по Криворізькому району. Накрили вогнем з РСЗВ (реактивних систем залпового вогню, - ред.) Широківську громаду. Цілеспрямовано поцілили по агропідприємству у Шестірні. Одна людина загинула, двоє поранені - вони у лікарні", - наголосив він.

Унаслідок обстрілу сталася пожежа. На місці працюють рятувальники.

Масштаби руйнувань з'ясовують.

У ніч на 28 липня на Дніпропетровщині росіяни обстріляли дві громади з артилерії й "ураганів", пошкодили будинки, газовід і водопровід.

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