На Дніпропетровщині росіяни обстріляли агропідприємство: одна людина загинула, двоє дістали поранення
На Дніпропетровщині 28 липня окупанти обстріляли агропідприємство в Шестірні, від чого одна людина загинула, ще двох ушпиталили
Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко в телеграмі.
"Російська армія знову ударила по Криворізькому району. Накрили вогнем з РСЗВ (реактивних систем залпового вогню, - ред.) Широківську громаду. Цілеспрямовано поцілили по агропідприємству у Шестірні. Одна людина загинула, двоє поранені - вони у лікарні", - наголосив він.
Унаслідок обстрілу сталася пожежа. На місці працюють рятувальники.
Масштаби руйнувань з'ясовують.
- У ніч на 28 липня на Дніпропетровщині росіяни обстріляли дві громади з артилерії й "ураганів", пошкодили будинки, газовід і водопровід.
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