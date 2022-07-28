Про це поідомив очільник Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко в телеграмі.

Росіяни гатили із "ураганів" і ствольної артилерії по Зеленодольській і Апостолівській громадах Криворізького району.

"У Зеленодольській громаді поцілили по самому Зеленодольську та Малій Костромці. У селі пошкоджені кілька будинків, зачепило водопровід та газовід. Люди не постраждали. У Апостолівській громаді вдарили по селу Українка. Є руйнування. Без постраждалих", - зазначив голова ОВА.

В інших районах Дніпропетровщини станом на 7:30 ситуація спокійна.

У ніч на 27 липня в Нікопольському та Криворізькому районах Дніпропетровщини росіяни обстріляли дитсадок, лікарню, будинки, електролінії й поранили жінку.

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