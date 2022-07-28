Росіяни обстріляли Дніпропетровщину: пошкоджено будинки, газовід і водопровід
На Дніпропетровщині в ніч на 28 липня росіяни обстріляли дві громади з артилерії й "ураганів", пошкодили будинки, газовід і водопровід
Про це поідомив очільник Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко в телеграмі.
Росіяни гатили із "ураганів" і ствольної артилерії по Зеленодольській і Апостолівській громадах Криворізького району.
"У Зеленодольській громаді поцілили по самому Зеленодольську та Малій Костромці. У селі пошкоджені кілька будинків, зачепило водопровід та газовід. Люди не постраждали. У Апостолівській громаді вдарили по селу Українка. Є руйнування. Без постраждалих", - зазначив голова ОВА.
В інших районах Дніпропетровщини станом на 7:30 ситуація спокійна.
- У ніч на 27 липня в Нікопольському та Криворізькому районах Дніпропетровщини росіяни обстріляли дитсадок, лікарню, будинки, електролінії й поранили жінку.
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