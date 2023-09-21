Росіяни обстріляли два райони Дніпропетровщини з дрона та важкої артилерії
Удень 21 вересня російська окупаційна армія завдавала ударів по двох районах Дніпропетровщини, застосувавши проти мирних мешканців дрон і важку артилерію
Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
Зокрема дісталося Нікопольському та Криворізькому районам.
"Жодного дня без терору. Таку реальність для мирних міст і сіл Дніпропетровщини влаштували росіяни. Вони не припиняють цілити по Нікопольщині. Вранці скинули боєприпас із безпілотника на Марганець", - написав Лисак.
"Під удар потрапив і Криворізький район. По Грушівській громаді агресор вгатив із важкої артилерії", - додав чиновник.
За його даними, пошкоджено 5 приватних будинків, господарська споруда та авто.
"Понівечені газогін і лінія електропередачі. Побито сонячні панелі", - написав Лисак.
Загиблих і постраждалих немає.
- У ніч на 21 вересня росіяни з "градів" та важкої артилерії обстріляли Мирівську громаду та Нікополь Дніпропетровської області. Поранено трьох людей.
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