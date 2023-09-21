Росіяни обстріляли два райони Дніпропетровщини з дрона та важкої артилерії

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Зокрема дісталося Нікопольському та Криворізькому районам.

"Жодного дня без терору. Таку реальність для мирних міст і сіл Дніпропетровщини влаштували росіяни. Вони не припиняють цілити по Нікопольщині. Вранці скинули боєприпас із безпілотника на Марганець", - написав Лисак.

"Під удар потрапив і Криворізький район. По Грушівській громаді агресор вгатив із важкої артилерії", - додав чиновник.

За його даними, пошкоджено 5 приватних будинків, господарська споруда та авто.

"Понівечені газогін і лінія електропередачі. Побито сонячні панелі", - написав Лисак.

Загиблих і постраждалих немає.