Росіяни обстріляли Енергодар: є постраждалі
На Запоріжжі росіяни 14 серпня обстріляли окупований Енергодар із передмістя й поранили мирних мешканців
Про це повідомив мер Енергодара Дмитро Орлов у телеграмі.
"Внаслідок обстрілу Енергодара, який було здійснено сьогодні з передмістя - району яхт-клубу (СОТ "Волна"), в першому мікрорайоні є постраждалі серед цивільного населення", - наголосив він.
- 13 серпня мер Енергодара попередив про чергові провокації окупантів і просить людей не виходити на вулиці.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
38.88
Купівля 38.88Продаж 39.78
-
EUR
Купівля 39.63Продаж 40.81
- Актуальне
- Важливе