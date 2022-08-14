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Росіяни обстріляли Енергодар: є постраждалі

14 серпня, 2022 неділя
15:50
війна з Росією Енергодар

На Запоріжжі росіяни 14 серпня обстріляли окупований Енергодар із передмістя й поранили мирних мешканців

Про це повідомив мер Енергодара Дмитро Орлов у телеграмі.

"Внаслідок обстрілу Енергодара, який було здійснено сьогодні з передмістя - району яхт-клубу (СОТ "Волна"), в першому мікрорайоні є постраждалі серед цивільного населення", - наголосив він.

  • 13 серпня мер Енергодара попередив про чергові провокації окупантів і просить людей не виходити на вулиці.

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