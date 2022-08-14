Про це повідомив мер Енергодара Дмитро Орлов у телеграмі.

"Внаслідок обстрілу Енергодара, який було здійснено сьогодні з передмістя - району яхт-клубу (СОТ "Волна"), в першому мікрорайоні є постраждалі серед цивільного населення", - наголосив він.

13 серпня мер Енергодара попередив про чергові провокації окупантів і просить людей не виходити на вулиці.

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