Мер Енергодара попередив про чергові провокації окупантів і просить людей не виходити на вулиці

Про це Дмитро Орлов написав у телеграмі.

"Надійшла інформація про чергові провокації з боку окупантів. За свідченнями місцевих мешканців з району паркової зони в бік Запорізької АЕС та промислової території знову ведуться обстріли. Проміжок між вильотом та прильотом становить 3-5 секунд!", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у розвідці попередили, що РФ готує на Запорізькій АЕС провокації під українським прапором

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