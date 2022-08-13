Мер Енергодара попередив про чергові провокації окупантів і просить людей не виходити на вулиці
Міський голова окупованого Енергодара просить місцевих бути обережними та за можливості обмежте знаходження на вулицях
Про це Дмитро Орлов написав у телеграмі.
"Надійшла інформація про чергові провокації з боку окупантів. За свідченнями місцевих мешканців з району паркової зони в бік Запорізької АЕС та промислової території знову ведуться обстріли. Проміжок між вильотом та прильотом становить 3-5 секунд!", - йдеться у повідомленні.
- Нагадаємо, у розвідці попередили, що РФ готує на Запорізькій АЕС провокації під українським прапором
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