Росіяни обстріляли громаду на Сумщині: зруйновано житлові будинки й господарські споруди

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький.

За інформацією Живицького, ніч на 25 серпня в області минула спокійно, проте ранок почався з артобстрілу Великописарівської громади. Зафіксували 16 прильотів зі ствольної артилерії.

На щастя, обійшлося без людських жертв, проте внаслідок одного з обстрілів із території РФ загорілися будинки мирних мешканців і господарчі споруди. Також загорілося сіно, що зберігалося на відкритій місцевості.

Упродовж 24 серпня російський агресор обстріляв три громади Сумської області: Есманську, Зноб-Новгородську та Білопільську.

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