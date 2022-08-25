Росіяни обстріляли громаду на Сумщині: зруйновано житлові будинки й господарські споруди
25 серпня російського артобстрілу зазнала Великописарівська громада у Сумській області
Про це повідомив у телеграм-каналі голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький.
За інформацією Живицького, ніч на 25 серпня в області минула спокійно, проте ранок почався з артобстрілу Великописарівської громади. Зафіксували 16 прильотів зі ствольної артилерії.
На щастя, обійшлося без людських жертв, проте внаслідок одного з обстрілів із території РФ загорілися будинки мирних мешканців і господарчі споруди. Також загорілося сіно, що зберігалося на відкритій місцевості.
- Упродовж 24 серпня російський агресор обстріляв три громади Сумської області: Есманську, Зноб-Новгородську та Білопільську.
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