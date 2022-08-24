Про це повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький.

Від російських обстрілів 24 серпня постраждала Есманська, Зноб-Новгородська та Білопільська громади. Обійшлось без жертв та серйозних руйнувань.

"Есманська громада: після 10:00 7 прильотів з міномету. І близько 15:00 4 прильоти зі ствольної артилерії. Зноб-Новгородська громада: опівдні 5 мінометних вибухів. Білопільська громада: після 18:40 мінометний обстріл 16 приходів", - пише Живицький.

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