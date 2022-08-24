РФ за 24 серпня вдарила по трьох громадах Сумщини
За день, 24 серпня, російський агресор обстріляв три громади Сумської області
Про це повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький.
Від російських обстрілів 24 серпня постраждала Есманська, Зноб-Новгородська та Білопільська громади. Обійшлось без жертв та серйозних руйнувань.
"Есманська громада: після 10:00 7 прильотів з міномету. І близько 15:00 4 прильоти зі ствольної артилерії. Зноб-Новгородська громада: опівдні 5 мінометних вибухів. Білопільська громада: після 18:40 мінометний обстріл 16 приходів", - пише Живицький.
- На початку доби, 24 серпня, росіяни обстріляли Запоріжжя.
- Від російських обстрілів також постраждав Дніпро.
- У ніч з 23 на 24 серпня російський агресор також вдарив по Новобаварському району Харкова.
- 24 серпня близько 11:00 протиповітряна оборона збила ракету російських окупантів над Черкащиною.
- Удень у Вінницькій області протиповітряна оборона збила ворожий об'єкт.
- Російські окупанти поцілили у військову інфраструктуру Миргорода на Полтавщині.
- Близько 17:00 Росія обстріляла Хмельницьку область.
- У Дніпропетровській області російський агресор завдав ракетного удару по залізничній станції Чаплине, відомо про 15 загиблих.
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