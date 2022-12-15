Росіяни обстріляли інфраструктуру Миколаївщини: під ураженням опинилися дві громади

Про це повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.

Зазначається, що упродовж 14 грудня військові РФ ударили по Очаківській громаді з РСЗВ по акваторії та береговій зоні. О шостій ранку наступної доби громада опинилася під вогнем артилерії: зруйновано й пошкоджено об'єкти інфраструктури.

Також інфраструктура зазнала ураження в Чорноморській громаді, це сталося через ранкові обстріли окупантів 15 грудня.

Попередньо, постраждалих немає.

"У м. Миколаїв, Первомайському, Вознесенському та Баштанському районах день та ніч пройшли відносно спокійно", - додав голова ОВА.

Нагадаємо, війська РФ за добу 14 грудня атакували три громади Дніпропетровщини з РСЗВ "Град" та важкої артилерії, зафіксовано не менше ніж 40 снарядів.

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