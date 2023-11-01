Росіяни обстріляли Ізюмський район на Харківщині: поранено жінку

Про це повідомила пресслужба поліції Харківської області.

"До поліції надійшло повідомлення про те, що 1 листопада близько 11:30 відбувся ворожий обстріл села Зелений Гай Борівської територіальної громади. Поранення дістала 61-річна жінка", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що постраждалу госпіталізували до районної лікарні.

На місці працюють слідчо-оперативна група, експерти та вибухотехніки.

Відкрито провадження за фактом порушення законів та звичаїв війни.