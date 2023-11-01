Росіяни обстріляли Ізюмський район на Харківщині: поранено жінку
Удень 1 листопада російська окупаційна армія здійснила обстріл села Зелений Гай Борівської територіальної громади на Харківщині, внаслідок чого поранено жінку
Про це повідомила пресслужба поліції Харківської області.
"До поліції надійшло повідомлення про те, що 1 листопада близько 11:30 відбувся ворожий обстріл села Зелений Гай Борівської територіальної громади. Поранення дістала 61-річна жінка", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що постраждалу госпіталізували до районної лікарні.
На місці працюють слідчо-оперативна група, експерти та вибухотехніки.
Відкрито провадження за фактом порушення законів та звичаїв війни.
- За даними ОВА, вчора росіяни завдали удару двома керованими авіабомбами по селу Чернещина Ізюмського району, внаслідок чого було пошкоджено 2 будинки, трансформаторна будка, ангар. А сьогодні зранку окупанти вдарили по об’єкту інфраструктури у Куп'янську.
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