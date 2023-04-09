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Війна з Росією: хроніка
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Росіяни обстріляли Херсонщину керованими авіабомбами

9 квітня, 2023 неділя
22:29
війна з Росією

Увечері 9 квітня російська армія атакувала з авіацією Херсонську область

Про це повідомив голова Херсонської ОДА Олександр Прокудін.

Він зазначив, що ворог завдав удару керованим авіабомбами по Новобериславу Бериславської громади. Також російські винищувачі скинули три бомби на Кізомис Білозерської громади.

"Інформація про обсяги руйнувань уточнюється. Попередньо, жертв серед мирних жителів області немає", - ідеться в повідомленні.

  • Увечері 8 квітня російська армія атакувала елеватор у Бериславі, що на Херсонщині. Ворог використав керовані авіабомби.
Україна
російська армія
Херсонщина
Військові новини
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