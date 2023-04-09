Росіяни обстріляли Херсонщину керованими авіабомбами

Про це повідомив голова Херсонської ОДА Олександр Прокудін.

Він зазначив, що ворог завдав удару керованим авіабомбами по Новобериславу Бериславської громади. Також російські винищувачі скинули три бомби на Кізомис Білозерської громади.

"Інформація про обсяги руйнувань уточнюється. Попередньо, жертв серед мирних жителів області немає", - ідеться в повідомленні.