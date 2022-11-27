Росіяни обстріляли Курахове на Донеччині, двоє людей загинули
Через ворожі обстріли Донеччини під ураженням опинилися 4 житлових будинки. Відомо про двох загиблих, ще одна людина отримала поранення
Про це в телеграм повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко.
Кириленко інформує: війська РФ обстріляли місто Курахове з артилерії. Через атаку окупантів пошкоджено 4 будинки, двоє людей загинули, одна отримала поранення.
"Курахове вже далеко не вперше потрапляє під ворожий вогонь - росіяни послідовно і цілеспрямовано б'ють по цивільних. Не залишайтесь на Донеччині - ви ставите під ризик власне життя!" - пише голова ОВА.
- Нагадаємо, протягом доби 27 листопада росіяни знову обстріляли Донеччину: в Авдіївці поранено людину та пошкоджено будинок, у Лимані пошкоджено два будинки, один знищено
- Британська розвідка повідомила, що російські окупати намагаються здійснити оперативний прорив в районі Вугледара та Павлівки, аби розпочати великий наступ на півночі Донеччини.
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