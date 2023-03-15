Росіяни обстріляли Курахове на Донеччині. Понад 1000 абонентів залишились без електроенергії
Ввечері, 14 березня, російські терористи обстріляли населений пункт Курахове у Донецькій області
Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко.
"Росіяни обстріляли Курахове з артилерії пізно ввечері — за попередньою інформацією, минулося без жертв. Але пошкоджені 8 багатоповерхівок та трансформаторна підстанція — понад 1000 абонентів опинилися без світла", - пише Кириленко.
В ОВА наголосили, що електропостачання буде відновлене, щойно дозволить безпекова ситуація.
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