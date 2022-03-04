Росіяни обстріляли Мархалівку на Київщині: сталось загорання понад 9 будинків, загинуло 7 людей
У селі Мархалівка на Київщині російські окупанти в результаті обстрілу підпалили більше 9 приватних житлових будинків і 2 знищили
Про це повідомляє Нацполіція України в Telegram.
Російська атака на Мархалівку трапилась близько 15:24 4 березня. У Фастівському районі Київщини в результаті обстрілу сталося загоряння більше 9 приватних житлових будинків, 2 було повністю знищено.
Підрозділи ДСНС зуміли евакуювати 2 дітей з під завалів, але 2 загинуло. Загальна кількість померлих - 7.
На місці працює поліція та рятувальники.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
29.23
Купівля 29.23Продаж 29.46
-
EUR
Купівля 32.99Продаж 32.9
- Актуальне
- Важливе