Росіяни обстріляли Мархалівку на Київщині: сталось загорання понад 9 будинків, загинуло 7 людей

Про це повідомляє Нацполіція України в Telegram.



Російська атака на Мархалівку трапилась близько 15:24 4 березня. У Фастівському районі Київщини в результаті обстрілу сталося загоряння більше 9 приватних житлових будинків, 2 було повністю знищено.



Підрозділи ДСНС зуміли евакуювати 2 дітей з під завалів, але 2 загинуло. Загальна кількість померлих - 7.



На місці працює поліція та рятувальники.

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