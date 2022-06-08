Про це повідомила Миколаївська ОВА у фейсбуці.

У ніч із 7 на 8 червня окупанти знову обстріляли Миколаїв. Інформацію уточнюють.

Упродовж 7 червня вони відкривали вогонь по Широківській громаді, переважно поза межами населених пунктів. За попередньою інформацією, потерпілих і пошкоджень немає. Удень росіяни обстріляли Кобзарці Снігурівської громади. Дані щодо потерпілих та пошкоджень уточнюють. У Березнегуватській громаді тривають обстріли. З'ясовують інформацію про потерпілих і пошкодження.

"Вдень, 7 червня, були обстріли с. Засілля Первомайської громади. Внаслідок чого загинуло дві людини. Також вдень, 7 червня, внаслідок обстрілів зайнялася пожежа хвойної підстилки на території Галицинівського лісництва. Ввечері потрапляння ворожих боєприпасів та їх уламків спричинило займання підстилки на території Балабанівського лісництва", - зазначили в ОВА.

Також 7 червня в Лиманах Галицинівської громади внаслідок обстрілів зайнялося поле з урожаєм. У Вознесенському та Первомайському районах день і ніч минули відносно спокійно.

4 червня росіяни обстріляли Миколаїв і Миколаївщину, унаслідок чого було пошкоджено будинки, поранено 29 людей, є загиблі.

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