Про це повідомила голова Миколаївської облради з гуманітарних питань регіону Ганна Замазєєва в телеграмі.

"Окупанти продовжують обстрілювати Миколаївщину. Знову дісталося Баштанському, Миколаївському районам та містам Миколаїв і Очаків. Зокрема, в Миколаєві продовжилися обстріли житлових будинків в одному з районів - є загиблі та важкопоранені. Обстріли зафіксовані також в Березнегуватській, Широківській та Радсадівській громадах", - зазначила вона.

Упродовж 4 червня поранень дістали 29 людей. Дітей серед них немає. Поранених госпіталізували, їм надають необхідну медичну допомогу.

"Загалом, станом на сьогоднішній ранок, в миколаївських лікарнях знаходяться 271 громадянин, що постраждав від атак окупантів на Миколаївщину. Ще 125 постраждалих отримало допомогу амбулаторно", - зауважила Ганна Замазєєва.

5 червня екіпажі двох українських військових кораблів ВМС збили дві ворожі ракети над Миколаївською областю.

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